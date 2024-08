NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für STMicroelectronics auf "Outperform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Ihr Optimismus für auf die Autobranche ausgerichtete Chiphersteller vom vergangenen Quartal könnte sich als verfrüht erweisen, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Aktuelle Daten zeigten, dass sich die Branche in einem Abwärtszyklus befinde./mis/tih;