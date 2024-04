STMicroelectronics 39.50 CHF -1.12% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat STMicroelectronics von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber von 53 auf 49 Euro gesenkt. Der Halbleitermarkt sei von einer Erholung nicht mehr allzu weit entfernt, schrieb Analystin Tammy Qiu in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Es sei an der Zeit, sich STMicro und Infineon noch einmal genau anzusehen. Bei STMicro sieht Qiu die Endmarktschwäche eingepreist und rechnet im zweiten Halbjahr mit einer Auftragsbelebung./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2024 / 16:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



