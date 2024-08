NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Stellantis von 24 auf 18 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für das Jahr 2025 "auf ein Niveau klar unter dem Konsens". Er verwies dabei auf Lagerbestandsdaten bei Händlern im Juli, die eine negative Überraschung gewesen seien. Denn diesbezüglich habe sich der Autobauer noch im Juni auf dem Investorentag ermutigend geäußert./tih/he;