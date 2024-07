HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Stellantis von 29 auf 19 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Romain Gourvil passte seine Schätzungen am Freitagnachmittag an die enttäuschenden Halbjahreszahlen des Autokonzerns an. In Nordamerika sorge eine Normalisierung der Lagerbestände für Druck. Diese stabilisierten sich in Europa, doch auch dort bleibe die Lage schwierig. Trotz des Barmittelabflusses halte Stellantis aber an seinen Aktienrückkauf- und Dividendenplänen fest./gl/ag;