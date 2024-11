NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Overweight" belassen. Das Industriegeschäft habe sich im vierten Geschäftsquartal weiter verlangsamt, schrieb Analyst Akshat Kacker am Montagmorgen nach Zahlen. Einen Ausblick für das neue Geschäftsjahr werde es erst am 9. Dezember mit der vollständigen Jahresbilanz geben./ag/mis;