NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Stabilus von 68 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Akshat Kacker passte sein Bewertungsmodell am Montag nach näherer Betrachtung der Quartalszahlen an. Die zyklische Schwäche sei inzwischen eingepreist. Kacker rechnet von Quartal zu Quartal mit Besserung beim Autozulieferer./ag/la;