NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Stabilus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Die Eckdaten des Geschäftsjahres lägen auf Höhe der Markterwartungen, schrieb Analyst Akshat Kacker am Freitag in seiner ersten Reaktion. Das Wachstum scheine sich im vierten Quartal aber abgeschwächt zu haben und es gebe Margendruck./ag/ajx;