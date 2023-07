HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Analyst Marc-Rene Tonn rechnet in seinem am Montag vorliegenden Ausblick mit einem soliden Bericht zum dritten Geschäftsquartal. Im Gesamtjahr werde der Autozulieferer wohl bei der Marge am unteren Ende der Zielspanne landen./ag/tih;