Analysen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für SMA Solar von 21 auf 14 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Beim Solartechnik-Hersteller sei ein Restrukturierungsprogramm im Gange, das ambitioniert, aber notwendig sei. Es sollte das Unternehmen auf eine solidere Basis stellen, schrieb Analyst Lasse Stüben in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Er berücksichtigte es nun in seinen Schätzungen und ist vorsichtiger für das Jahr 2025. Für mehr Optimismus will der Experte zunächst Erfolge sehen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2024 / 17:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



