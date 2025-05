FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SMA Solar von 16 auf 19 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die vergangene Woche veröffentlichten Quartalszahlen des Fotovoltaik-Unternehmens hätten die Erwartungen dank Sondereffekten übertroffen und seien deshalb von niedriger Qualität, schrieb Mengxian Sun in einem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Zudem sehe SMA bei den Kunden eine zögerliche Haltung mit Blick auf neue Aufträge, wie schon zum Jahresauftakt in den USA./gl/edh;