XETRA-Handel: SDAX letztendlich fester

Der SDAX verbuchte im XETRA-Handel letztendlich Gewinne in Höhe von 0.94 Prozent auf 16’895.96 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.474 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.254 Prozent höher bei 16’780.39 Punkten in den Montagshandel, nach 16’737.85 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 16’780.39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 16’911.69 Punkten.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.05.2025, stand der SDAX noch bei 16’568.94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, den Wert von 15’716.58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.06.2024, wurde der SDAX auf 14’367.06 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte der Index bereits um 21.67 Prozent aufwärts. Bei 17’214.82 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. 13’183.63 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich aktuell PVA TePla (+ 6.57 Prozent auf 19.30 EUR), SMA Solar (+ 6.05 Prozent auf 19.62 EUR), Alzchem Group (+ 5.38 Prozent auf 137.00 EUR), Kontron (+ 4.22 Prozent auf 24.22 EUR) und GFT SE (+ 4.05 Prozent auf 23.10 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen SCHOTT Pharma (-3.17 Prozent auf 29.05 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-3.03 Prozent auf 57.60 EUR), Elmos Semiconductor (-1.95 Prozent auf 75.50 EUR), MBB SE (-1.26 Prozent auf 141.40 EUR) und Drägerwerk (-0.87 Prozent auf 68.40 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Ceconomy St-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 800’330 Aktien gehandelt. Die IONOS-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.762 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die ProCredit-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.58 zu Buche schlagen. Die Grand City Properties-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

