MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Sixt nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Der Vorsteuergewinn habe am unteren Ende der vom Autovermieter avisierten Spanne gelegen, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Zudem monierte er den erneut reduzierten Jahresausblick./edh/jha/;