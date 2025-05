FTSE 100-Titel StJamess Place-Aktie: StJamess Place streicht Dividende zusammen

Im Zuge der Hauptversammlung von FTSE 100-Titel StJamess Place am 13.05.2025 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2024 in Höhe von 0.18 GBP je Aktie beschlossen. Damit wurde die StJamess Place-Dividende im Vorjahresvergleich um 25.00 Prozent herabgesetzt. 76.60 Mio. GBP werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Im Vorjahresvergleich kommt dies einer Verringerung der StJamess Place- Gesamtausschüttung um 73.55 Prozent gleich.

StJamess Place-Aktien-Dividendenrendite

Zum London-Schluss ging der StJamess Place-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 10.96 GBP aus dem Handel. Der StJamess Place-Titel wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem StJamess Place-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbussen kommen. Kurze Zeit später wird die Ausschüttung an die Aktionäre vorgenommen. Für das Jahr 2024 weist das StJamess Place-Papier eine Dividendenrendite von 2.07 Prozent auf. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3.49 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit tatsächlicher Rendite

Innerhalb von 3 Jahren hat sich der Aktienkurs von StJamess Place via London 11.83 Prozent nach unten entwickelt. Die tatsächliche Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Plus von 71.71 Prozent besser entwickelt als der StJamess Place-Kurs.

Dividendenprognose von Dividenden-Titel StJamess Place

Folglich würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen unverändert bleiben. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 1.64 Prozent nachlassen.

Schlüsseldaten von Dividenden-Titel StJamess Place

Die Marktkapitalisierung des FTSE 100-Unternehmens StJamess Place beträgt aktuell 5.837 Mrd. GBP. Das StJamess Place-Kurs-Gewinn-Verhältnis beläuft sich aktuell auf 11.88. 2024 setzte StJamess Place 25.923 Mrd. GBP um und erzielte ein EPS von 0.73 GBP.

Redaktion finanzen.ch