FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Sixt mit einem Kursziel von 105 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Autovermieters am 13. August dürften eine annähernde Verdoppelung des Vorsteuergewinns belegen, schrieb Michael Kuhn in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Da der Konsens hier niedriger liege, könnten die Zahlen zum Kurstreiber werden. Der Umsatz sollte nach Einschätzung des Experten um 6 Prozent gestiegen sein./gl/ag;