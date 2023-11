ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Siltronic auf "Neutral" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Die beim Investorentag vorgestellten, neuen Wachstumsziele des Siliziumwafer-Herstellers für 2028 lägen über den Konsensschätzungen, schrieb Analyst Francois-Xavier Bouvignies in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Angesichts des langen Zeitraums bis dahin seien sie aber mit hohen Unsicherheiten behaftet, weshalb sich an den Konsensprognosen wenig ändern dürfte./gl/he;