NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siltronic auf "Buy" mit einem Kursziel von 105 Euro belassen. Die Gewinnwarnung des Wafer-Herstellers gehe zurück auf eine langsamere Erholung der Endmärkte als gedacht sowie auf weiterhin hohe Lagerbestände, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden ersten Einschätzung. Kurzfristig sehe es trüb aus, solide mittelfristige Fundamentaldaten sollten dies aber ausgleichen./ajx/he;