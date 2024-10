NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Siemens mit einem Kursziel von 215 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Wilson passte sein Bewertungsmodell für den Technologiekonzern mit Blick auf die am 14. November anstehenden Quartalszahlen nach Gesprächen mit dem Management, einer Analyse von Makrodaten und den Zwischenberichten von Konkurrenten an, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick schrieb. Die Ausgangslage sei gut. Denn die Herausforderungen bei Digital Industries seien bekannt, und in den anderen Bereichen mache Siemens weiter Fortschritte./gl/ag;