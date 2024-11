NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Gewinnentwicklung im vierten Geschäftsquartal habe die Erwartungen um vier Prozent übertroffen, schrieb Analyst Mark Fielding in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick auf das neue Geschäftsjahr stütze den Analystenkonsens./tih/gl;