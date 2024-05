NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens anlässlich der beendeten Gespräche über einen Kauf von Bentley Systems durch Schneider Electric auf "Outperform" mit einem Kursziel von 222 Euro belassen. Die Siemens-Anleger dürften die gescheiterte Übernahme begrüßen, denn sie beseitige eine Wettbewerbsgefahr, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Damit könnte der US-Softwarehersteller nun für Siemens wieder spannend werden, lautet seine These. Bentley bleibe eine der attraktivsten Möglichkeiten, um im Bereich der Industriesoftware zu expandieren. Aus strategischer Sicht würde er dies für Siemens begrüßen./tih/edh;