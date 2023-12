NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens nach der weiteren Verringerung seiner Beteiligung an Siemens Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 185 Euro belassen. Analyst Mark Fielding verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auch darauf, dass der Siemens-Finanzvorstand sein Mandat im Aufsichtsrat der Siemens Energy niederlegen wird. Der Experte wertete diese Nachrichten unter dem Strich positiv. Siemens distanziere sich damit weiter von den Problemen rund um Siemens Energy und verbessere seine Gewinn- und Verlustrechnung./la/he;