NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 161 Euro belassen. In zentralen Sparten hätten die Umsätze und die Margen die Erwartungen verfehlt, schrieb Analyst Nicholas Green in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Investoren dürften negativ auf das Zahlenwerk reagieren./bek/gl;