NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy nach Eckdaten auf "Underweight" mit einem Kursziel von 9,90 Euro belassen. Der Energietechnikkonzern sei zwar gut in das neue Geschäftsjahr gestartet, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Resultate hätten die Erwartungen übertroffen. Die unveränderte Prognose für das laufende Geschäftsjahr und Unternehmenskommentare deuteten aber darauf hin, dass die überraschend gute Entwicklung auf die Saisonalität des Geschäfts zurückzuführen sein könnte./la/he;