NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Analyst Nicholas Green kritisiert in einer am Freitag vorliegenden Studie die Aussagen des Managements zum freien Barmittelzufluss des Energietechnikkonzerns./ck/nas;