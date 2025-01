NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor den Quartalszahlen aus dem Kapitalgütersektor auf "Neutral" belassen. Allein mit Blick auf die Endabnehmermärkte zähle der Hersteller von Energie- und Elektrotechnik zu den am besten positionierten Unternehmen im Sektor, schrieb Analyst Akash Gupta in seinem am Montag vorliegenden Sektorausblick. Das Unternehmen liege in dieser Betrachtung hinter der dänischen Vestas auf Platz zwei./bek/ag;