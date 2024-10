ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens angesichts der Altair-Übernahme auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Analyst Andre Kukhnin betrachtet den Zukauf in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als einen strategisch attraktiven, aber teuren Schachzug. In gewissem Maße sei dieser defensiv, den Siemens sichere damit seine Positionen in den Bereichen PLM-Simulation und Electronic Design Automation (EDA)./tih/he;