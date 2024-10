NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach einem Medienbericht über einen möglichen Zukauf in den USA auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Eine Übernahme des US-Softwareherstellers Altair Engineering hätte für den Technologiekonzern eine solide industrielle Logik, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Wenn das Management seine Beteiligung an Siemens Healthineers versilbern und dafür verwenden würde, ein solches Geschäft zu finanzieren, könnte dies den hohen Preis für Altair erheblich abfedern./edh/bek;