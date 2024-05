NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens nach Zahlen zum zweiten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Der Industriekonzern habe gemischt abgeschnitten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Während der Auftragseingang positiv überrascht habe, habe die bereinigte Gewinnentwicklung enttäuscht. Eine Erholung des Geschäfts mit Automatisierung lasse weiter auf sich warten./la/tih;