ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Shell von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 3000 auf 2600 Pence gesenkt. Der neue Chef und mehr finanzielle Disziplin des Öl- und Gaskonzerns hätten die Kursentwicklung zwar verbessert, schrieb Analyst Henri Patricot in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Neue Maßnahmen des Managements dürften von nun an aber mehrere Jahre benötigen, bis sie Wirkung zeigten./bek/he;