NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 vor Zahlen und dem Kapitalmarkttag am 28. Februar von 72 auf 67 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Rahmen der Investorenveranstaltung dürfte sich das Interesse auf den Ausblick auf 2024 fokussieren, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt erwartet er beruhigende Botschaften vom Management des Online-Portalbetreibers, sieht aber angesichts des anhaltend schwierigen Umfelds für Immobilienmakler nur wenig Aufwärtspotenzial für die Gewinnaussichten. Seine Ergebnisprognosen (Ebitda) für 2024 und 2025 schraubte der Experte nach unten./edh/zb;