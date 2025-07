NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal von 141 auf 140 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel erhöhte in einem Ausblick am Dienstag die Schätzungen für die Zinskosten und aktienbasierte Vergütungen moderat. Er rechnet mit einem weiteren starken Quartal des Betreibers von Immobilienplattformen./rob/bek/he;