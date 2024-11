NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Schneider Electric von 250 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Geschäfte rund um Energiemanagement sollten in den kommenden Quartalen weiter Fahrt aufnehmen, schrieb Analyst Alasdair Leslie in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt überzeuge der Siemens-Rivale mit Wachstum und Margen./mis/ajx;