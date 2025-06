Formycon 22.40 CHF 2.70% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Formycon mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Dass Klinge Biopharma - Halter der weltweiten Vermarktungsrechte an Formycons Biosimilar FYB203 zu Bayers Augenmedikament Eylea - einen Vertrag mit dem Vertriebsspezialisten Valorum Biologics für die USA und Kanada geschlossen hat, wirft für Christian Ehmann Fragen auf. Valorum sei bei weitem nicht ein so etablierter Player am Markt wie Fresenius Kabi, mit dem Formycon einen Vertrag für das Biosimilar FYB202 abgeschlossen habe, betonte Ehmann in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./gl/ag;

