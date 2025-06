FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Fuchs SE mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller bleibe auf dem Wachstumspfad, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu Investorenveranstaltungen in Paris./ag/gl;