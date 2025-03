FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Schaeffler von 4,50 auf 4 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Mittelwerte der vom Unternehmen in Aussicht gestellten Zielspannen für die Ergebnisse und die Barmittel seien enttäuschend, schrieb Analyst Michael Kuhn in seiner am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung endgültiger Zahlen zum vierten Quartal. Der Autozulieferer und Industriekonzern stehe vor schwierigen Endmärkten in beiden Segmenten./bek/ag;