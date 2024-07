NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius angesichts des Abschieds von Vorstandschef Joachim Kreuzburg auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Analyst Richard Vosser schätzt in einer am Dienstag vorliegenden Studie, dass diese überraschende Nachricht den Aktienkurs des Pharma- und Laborausrüsters am Tag der Bekanntgabe für eine relativ schlechte Kursentwicklung sorgen wird. Dies sorge für zusätzliche Unsicherheit vor den am 19. Juli erwarteten Quartalszahlen, in deren Atemzug der Experte eine Senkung des Ausblicks vermutet. Niedrigere Ziele seien im Kurs aber schon berücksichtigt./tih/la;