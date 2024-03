NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Sartorius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 330 Euro belassen. Die am 18. April anstehenden Quartalszahlen des Pharma- und Laborausrüsters und seiner Tochter Sartorius Stedim Biotech dürften erwartungsgemäß ausfallen und eine anhaltende Auftragserholung im Bereich Bioprocessing belegen, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dies sollte das Vertrauen der Anleger in die Erreichbarkeit der Jahresziele stärken./gl/ck;