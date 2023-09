NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius nach einem Gespräch mit Vorstandschef Joachim Kreuzburg auf "Overweight" mit einem Kursziel von 405 Euro belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer rechne unverändert damit, dass Kunden gegen Ende des dritten Quartals wieder verstärkt Bestellungen aufgeben werden, schrieb Analyst Richard Vosser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Sicht auf die Lagerbestände der Kunden sei aber immer noch eingeschränkt, wenn auch besser als im vergangenen Jahr./ck/mis;