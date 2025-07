NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius vor den am 22. Juli erwarteten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 275 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser verglich seine Schätzungen für den Labor- und Pharmazulieferer und dessen Tochter Sartorius Stedim Biotech für das abgelaufene zweite Quartal mit denen des Konsens-Anbieters Vara. Beim operativen Ergebnis liege er für beide Unternehmen leicht darüber, schrieb er am Montag./ck/ag;