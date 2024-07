HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Sartorius von 320 auf 260 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Michael Heider reagierte in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den gesenkten Ausblick des Laborausrüsters mit gesenkten Umsatz- und Margenerwartungen. Ursächlich seien die dürftigen Auftragseingänge. Gemessen an den Zielen müsse der Marktkonsens für den operativen Gewinn (bereinigtes Ebitda) um etwa 8 Prozent sinken./tih/mis;