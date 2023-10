ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 470 Euro belassen. Der Laborausrüster habe im dritten Quartal schwächer als am Markt erwartet abgeschnitten, schrieb Analyst Colin White in einer am Donnerstag vorliegenden Studie mit Bezug auf die endgültigen Zahlen. Der Ausblick sei zuvor schon aktualisiert worden./ajx/tih;