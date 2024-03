NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat SAP vor den am 22. April erwarteten Zahlen des Software-Konzerns zum ersten Quartal auf "Overweight" belassen. Das Kursziel liegt unverändert bei 205 Euro. Die jüngsten Berichte von US-Wettbewerbern ließen auf fortgesetzten gesamtwirtschaftlichen Druck und einen leichten Abwärtstrend bei den Ausgaben für Unternehmenssoftware schließen, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Für SAP erwartet er indes, dass das aktuelle Wachstum des Cloud-Auftragsbestands anhalte, da der S/4Hana-Migrationszyklus weiter das Wachstum antreibe. Ansonsten liege der Fokus wohl auf den Margen, dem freien Barmittelzufluss sowie dem Nachfrageumfeld sowie zu Allem rund um das Thema Künstliche Intelligenz./ck/ajx;