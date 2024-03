NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Am Markt würden derzeit noch das sich abzeichnende Potenzial für Kostenoptimierungen und ein erhebliches Wachstum des freien Barmittelflusses unterschätzt, schrieb Analyst Toby Ogg in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aus diesem Grund seien die Konsensprognosen für den Softwarekonzern zu niedrig, insbesondere jene für die Jahre 2026 bis 2027./tav/tih;