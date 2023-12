HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat SAP auf "Hold" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Die Veränderung in der Konzernberichterstattung werde die Volatilität der operativen Ergebnisse verringern, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Einen Einfluss der Änderungen auf die am 24. Januar anstehenden Zahlen erwartet er nicht./gl/bek;