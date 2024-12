NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies zählt SAP zu den "Top Picks" in Europa für 2025. Wie Analyst Raj Jilka in einer am Dienstag vorliegenden Strategiestudie schrieb, ist das generelle Argument für Anleger, im kommenden Jahr in den USA zu investieren, bestens bekannt. Doch der Bewertungsunterschied im Vergleich zu europäischen Unternehmen sei einfach zu groß, um diesen zu ignorieren. SAP beließ der Experte vor diesem Hintergrund auf "Buy" mit einem Kursziel von 255 Euro. Der Softwarekonzern befinde sich inmitten eines nachhaltigen Produktzyklus, der es ihm ermöglichen werde, sich dem allgemein schwierigen Umfeld für IT-Ausgaben zu entziehen./tih/men;