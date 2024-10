NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Tenor einer Veranstaltung des Software-Konzerns zum Angebot "Grow" für Mittelständler sei positiv gewesen, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./bek/men;