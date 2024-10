NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Der Software-Entwickler habe entgegen den Erwartungen besser abgeschnitten und die Jahresziele 2024 angehoben, schrieb Analyst Charles Brennan in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der geschäftlichen Dynamik sollten die Zahlen vom Markt gut aufgenommen werden. Vorsichtige Aussagen zum konjunkturellen Umfeld und der Hinweis auf hohe Vorgaben für das Schlussquartal könnten den Enthusiasmus allerdings etwas zügeln./bek/jha/;