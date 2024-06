ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP anlässlich der Anwenderkonferenz Sapphire auf "Buy" mit einem Kursziel von 191 Euro belassen. Die Sapphire sei für Investoren oft eine "Reise-und-Ankunft"-Erfahrung, aber in diesem Jahr dürfte der Markt genug Positives mitnehmen, resümierte Analyst Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./edh/men;