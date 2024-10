NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Santander von 5,05 auf 4,95 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der spanischen Großbank habe er seine Prognosen angepasst, schrieb Analyst Benjamin Toms in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag;