NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander auf "Neutral" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Das erste Quartal der spanischen Bank sei weitgehend wie erwartet ausgefallen, auch wenn die Resultate in den einzelnen Sparten ein gemischtes Bild gezeichnet hätten, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Dienstag vorliegenden Studie. An den Jahreszielen habe sich nichts geändert./ajx/gl;