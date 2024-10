ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat Santander auf "Buy" mit einem Kursziel von 6,20 Euro belassen. Er sehe die Aktie der spanischen Bank angesichts der diversifizierten Aktivitäten und der niedrigen Bewertung immer noch als relativ widerstandsfähige Anlage, schrieb Analyst Ignacio Cerezo in einem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Allerdings werde diese Überzeugung durch Unsicherheiten in Brasilien und realistische Erwartungen für die Transformation hin zu höheren Ausschüttungen an die Aktionäre etwas getrübt./gl/he;